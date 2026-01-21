«Вы не можете контролировать эти земли». Как США присоединяли земли европейских стран и при чем тут остров финансиста-педофила?

Политолог Кислицын: США могут рассмотреть смену администрации в Гренландии

21 января президент США Дональд Трамп потребовал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе от стран Организации Североатлантического договора (НАТО) уступить ему Гренландию и назвал ее куском льда. По его мнению, после Второй мировой войны американское руководство совершило ошибку, вернув остров Дании после освобождения страны от нацистской Германии.

Вы можете сказать «Да», и мы будем признательны, или сказать «Нет», но мы запомним отказ. Сильная Америка — это сильное НАТО, и поэтому я работаю каждый день, чтобы обеспечить нашу военную мощь Дональд Трамп президент США

Днем ранее политик в ответ на вопрос о том, как далеко он готов зайти ради присоединения территории Гренландии, произнес только одну фразу: «Вы скоро узнаете». Уже после выступления на ВЭФ президент США заявил об «отличной» и «бессрочной» сделке по острову. При этом он не стал раскрывать каких-либо подробностей о соглашении и ушел от ответа на вопрос о присоединении территории.

В ответ датские и другие европейские политики резко высказываются о возможности вооруженного конфликта: еще 4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен потребовала от американского лидера прекратить угрожать «исторически близкому союзнику», отметив бессмысленность подобного дискурса со стороны Вашингтона. В свою очередь, депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов напрямую заявил о возможности военного конфликта в случае попытки захвата территории.

2,16 миллиона квадратных километров составляет площадь Гренландии. Для сравнения: в ходе крупнейшей сделки по приобретению территории — покупки Луизианы у Франции в 1803 году — США получили 2,14 миллиона квадратных километров земли

Однако в истории США уже были примеры удачной покупки земель: Вашингтон неоднократно приобретал у европейских стран как материковые территории Северной Америки, так и острова в Атлантическом океане. Более того, сто лет назад Дания уже продавала США острова после нескольких попыток переговоров. Что стоит за интересом Трампа к покупке территорий, как проходили предыдущие сделки Вашингтона и Копенгагена, и как с этим связан скандальный американский миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн — разбиралась «Лента.ру».

Выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 21 января 2026 года Фото: Denis Balibouse / Reuters

Как США приобрели у Дании «остров Эпштейна»?

Первую попытку приобрести у Дании два острова в Карибском море, остров Святого Томаса и Сент-Джон, США предприняли еще в 1867 году, однако впоследствии в Вашингтоне отказались от сделки из-за экономической целесообразности. Еще одна попытка в 1902 году была заблокирована ландстингом (верхней палатой парламента) Дании при попытке ратификации под предлогом защиты интересов местного населения и отсутствия гарантий гражданства США или экономических льгот для жителей остров.

Новый раунд переговоров начался в 1915 году: начало Первой мировой войны и экономическая ситуация в Дании вынудили власти королевства согласиться на продажу острова. Копенгаген решил ускорить сделку до возможного вступления США в конфликт на стороне Антанты, чтобы избежать обвинений в нарушении нейтралитета.

Как и Дональд Трамп в 2025 году, в 1915 году американская элита заявила об угрозах стране из-за возможного захвата острова: в Вашингтоне высказали опасения оккупации территории Германией после начала Первой мировой войны

4 августа 1916 года госсекретарь США Роберт Лансинг и министр иностранных дел Дании Константин Брюн подписали в Нью-Йорке соглашение о передаче Датской Вест-Индии Вашингтону за денежную компенсацию. 31 марта 1917 года Лансинг вручил датскому коллеге ордер на передачу золота на сумму 25 миллионов долларов, завершив процесс оформления сделки.

$628 миллионов составляет сумма платежа за приобретенные у Дании острова по курсу 2026 года (на основе данных портала U.S. Inflation Calculator)

В результате соглашения США получили контроль над островами Святого Томаса, Сент-Джон и Сен-Круа, а также над островом Малый Сент-Джеймс, который впоследствии стал известен как «остров Эпштейна».

В чем суть скандала с Джеффри Эпштейном? Джеффри Эпштейн — американский финансист, начавший свою карьеру в 1980-е годы в банковском бизнесе. Согласно судебным документам, к 1990-м годам Эпштейн владел несколькими поместьями и квартирами в ряде стран и водил дружбу с богатыми и влиятельными людьми мира. Среди них, британский принц Эндрю, президенты Билл Клинтон и Дональд Трамп. Подробности предполагаемой тайной жизни Эпштейна впервые всплыли еще в 2005 году, когда несколько несовершеннолетних девушек обвинили его в предложении оплаты массажа или секса в его особняке в Палм-Бич. В обнародованных спустя годы показаниях содержались обвинения в том, что Эпштейн, которому тогда было около 40 лет, насиловал девочек-подростков. Эпштейн избежал федеральных обвинений по этому делу, заключив соглашение о 13 месяцах тюремного заключения по обвинению в проституции. В 2018 году еще десятки женщин заявили, что Эпштейн совершил над ними насилие. Эти заявления побудили министерство юстиции начать новое расследование в отношении финансиста, и менее чем через год в Нью-Йорке ему было предъявлено обвинение в торговле десятками несовершеннолетних девочек в целях сексуальной эксплуатации. В августе 2019 года Эпштейн был найден без признаков жизни в своей камере в нью-йоркском исправительном центре. Финансиста доставили в больницу, где констатировали его смерть. Самоубийство в одиночной камере стало предметом многочисленных слухов и теорий заговора. Сторонники Трампа считали Эпштейна воплощением «глубинного государства» и тех элит, с которыми боролся хозяин Белого дома. Во время выборов 2024 года Трамп пообещал опубликовать оставшиеся файлы, чтобы показать связь Эпштейна с его политическими противниками. Однако расследование генерального прокурора Пэм Бонди начало пробуксовывать. Из-за попыток американского лидера убедить избирателей, что в засекреченных файлах не осталось ничего интересного, они начали подозревать его самого как возможного фигуранта дела.

Покупка Датской Вест-Индии стала не последней сделкой Вашингтона с датчанами: в 1944 году США приобрели у Датской Восточно-Азиатской компании остров Уотер площадью в 1,9 квадратных километра, также расположенный на Виргинских островах, для строительства базы подводных лодок. При этом на тот момент Дания находилась под оккупацией нацистской Германии.

Остров Малый Сент-Джеймс Фото: Navin75 / Wikimedia

Как часто США приобретали территорию?

В начальный период истории США прибегали к вооруженным конфликтам в случае отказа в территориальных уступках: например, 3-й президент страны Томас Джефферсон выступал за начало войны с Великобританией в 1812 году под предлогом освобождения Канады. Даже после демаркации границы по Орегонскому договору 1846 года между Вашингтоном и Лондоном происходили пограничные споры: например, 29 июля 1859 года колонисты обеих стран начали противостояние из-за свиньи, застреленной в спорном районе на островах Сан-Хуан.

30 раз США расширяли свою территорию с момента получения независимости, не считая сделок с индейскими племенами

Присоединение территорий к США стало важной частью «доктрины Монро» по обеспечению доминирования Вашингтона в Западном полушарии. Чаще всего объектами сделок по приобретению территории становились либо материковые территории Северной Америки, либо острова в Атлантическом и Тихом океанах, на которых впоследствии Вашингтон располагал свои военные базы.

9 января Дональд Трамп в интервью Fox News описал собственную «доктрину Донро», включающую обеспечение безопасности в Западном полушарии и борьбу с наркотрафиком в США из других стран. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявлял о существовании отдельной «доктрины Трампа», предполагающей агрессивную дипломатию, быстрое применение подавляющей военной мощи и резкий выход из конфликта.

Что такое доктрина Монро? Доктрина Монро (англ. Monroe Doctrine) — один из ключевых принципов внешней политики США, сформулированный президентом Джеймсом Монро 2 декабря 1823 года. В ответ на идею европейских монархий собрать войска для подавления революций в Латинской Америке он провозгласил Западное полушарие зоной свободных республик, в которые не должны были вторгаться колониальные державы. В начале XX века 26-й президент США Теодор Рузвельт переосмыслил понятие. Его поправка к доктрине Монро провозгласила право США на вмешательство в дела латиноамериканских стран, чтобы не допустить внешнего влияния. Одним из ярких примеров переосмысления концепции стало отделение Панамы от Колумбии и строительство на ее территории межокеанского канала, а также экономическое закабаление стран региона. Нарушение доктрины Монро в будущем служило предлогом для вступления США в Первую мировую войну против Германии в 1917 году и вторжения в страны Латинской Америки для борьбы с коммунизмом во время противостояния с СССР. Поэтому доктрина Монро стала восприниматься как неколониальный принцип, которым оправдывается гегемония США в Западном полушарии и право на вторжение в любую неугодную страну. Несмотря на то, что американские политики стали реже упоминать этот термин, в Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре 2025 года, были открыто упомянуты доктрина Монро и поправка Рузвельта.



При этом США регулярно предоставляет формальную независимость островным территориям при условии размещения на их территории американских военных баз: в частности, пять территорий, включая Филиппины, пробыли в составе страны менее 50 лет.

Последним приобретением территории Белым домом стало получение в 1947 году от ООН права на управление Маршалловыми островами в качестве Подопечной территории Тихоокеанских островов. В 1979 году архипелаг получил ограниченную автономию, а в 1986 был признан независимым государством в рамках свободной ассоциации с США

21 января президент России Владимир Путин также напомнил, что Дания уже продавала свои территории Вашингтону, и озвучил позицию по возможному присоединению Гренландии к США. Он подчеркнул, что в российской истории уже был опыт решения подобных вопросов, сославшись на продажу Аляски Вашингтону, и заявил, что в сегодняшних ценах с учетом инфляции стоимость полуострова составила бы 158 миллионов долларов.

$200-250 миллионов составила бы стоимость покупки Гренландии США, по оценке Владимира Путина

Как отметил в комментарии «Ленте.ру» кандидат политических наук, руководитель Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Сергей Кислицын, США в течение своей истории неоднократно прибегали к силовому захвату территорий в случае отказа европейских держав передать им земли. Он подчеркнул, что с аналогичной ситуацией могла столкнуться и Российская империя в случае отказа продать Аляску.

Это по сути их территория, а вы — внешний игрок в регионе и не можете в полном смысле контролировать эти земли, учитывая коммуникации того времени Сергей Кислицын руководитель Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН

Военная база США Форт Брэгг, штат Северная Каролина Фото: Jonas N. Jordan, U.S. Army Corps of Engineers / Wikimedia

Следует ли Трамп традициям внешней политики США?

Как предположил Сергей Кислицын, непосредственное вторжение США на территорию Гренландии в настоящий момент является маловероятным и нерациональным сценарием. При этом он не исключил возможность смены нынешних властей острова и появления представителей администрации Трампа

Я полагаю, что гораздо логичнее было бы договориться с местными властями: они либо самостоятельно уходят в отставку, и тогда Вашингтон присылает своих представителей, либо они сами выходят из состава Дании Сергей Кислицын руководитель Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН

Говоря о гипотетическом присоединении Гренландии с последующим предоставлением формальной независимости, политолог отметил сложность правового статуса населения. Эксперт привел пример Пуэрто-Рико, которое фактически является зависимой от США территорией, но при этом жители острова не находятся в общем правовом и экономическом поле с американскими гражданами.

Возникает дилемма: либо присоединять Гренландию к США, но тогда появляются соответствующие вопросы и необходимо выдать жителям острова американские паспорта, либо заставлять их создать свою государственность при условии, что они сами этого не хотят Сергей Кислицын руководитель Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН

По мнению Сергея Кислицына, риторика о присоединении Гренландии к США обусловлена исключительно личными мотивами Дональда Трампа и полностью не разделяется американским экспертным сообществом. Политолог указал на отсутствие значимой экономической выгоды от использования залежей полезных ископаемых на территории острова, а также возможного решения реальных стратегических задач, стоящих в настоящий момент перед Вашингтоном.