Трамп описал собственную «доктрину Донро»

Трамп: Доктрина Донро обеспечит безопасность в Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News описал собственную «доктрину Донро».

По словам политика, доктрину Монро переименовали в доктрину Донро в его честь. Американский внешнеполитический курс предполагает обеспечение безопасности в Западном полушарии.

«Я так ее не называл, но они называют это "доктриной Донро", которая, по сути, обеспечивает безопасность для этой части мира. Все довольно просто. Мы не хотим, чтобы наркотики прибывали в нашу страну. Мы не хотим, чтобы плохие люди приезжали в нашу страну», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер сравнил свои способности в политике и недвижимости. Он допустил, что лучше разбирался в недвижимости, чем в политике.