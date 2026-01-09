Реклама

Экономика
01:57, 9 января 2026Экономика

Трамп сравнил свои способности в политике и недвижимости

Трамп допустил, что как специалист в недвижимости он лучше, чем политик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал уровень своих навыков в недвижимости и в политике. Об этом он высказался в интервью газете The New York Times.

Трамп допустил, что лучше разбирался в недвижимости, чем в политике. «Я был действительно хорош в недвижимости. Быть может, я был лучше в сфере недвижимости, чем в политике», — отметил он.

Американский лидер добавил, что по его инициативе в Белом доме строится бальный зал. Он также назвал себя «улучшателем» из-за стремления все развивать.« Я отличный специалист в области недвижимости», — заключил Трамп.

Ранее журнал Forbes проанализировал совмещение Трампом бизнеса и президентства. Журналисты выяснили, что, вернувшись в Белый дом, Трамп успешно совмещает дела и исполнение обязанностей на посту главы государства.

