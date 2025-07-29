Совмещение Трампом бизнеса и президентства проанализировали

Forbes: Вернувшись в Белый дом, Трамп продолжает лично управлять своими активами

Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, успешно совмещает личный бизнес и исполнение президентских обязанностей. К таком выводу пришли журналисты Forbes, проанализировав перемещения американского лидера и его рабочий график.

Как выяснилось, 16 из своих первых 17 выходных Трамп провел в одном из своих клубов, а 75 из первых 190 дней после возвращения на пост президента — в собственных компаниях, посетив Флориду, Нью-Джерси, Вирджинию, Неваду, а также Шотландию, где он на выходных договорился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о введении 15-процентных пошлин на поставляемые в США товары.

Как говорится в материале, там он среди прочего осмотрел территорию гольф-клуба Trump Turnberry вместе с послом США, а также вместе с сыновьями Эриком и Доном-младшим открыл второе поле для гольфа в своем поместье в Абердиншире.

«Ни один современный президент не совмещал личный бизнес и государственные обязанности так, как Трамп», — констатирует Forbes, отмечая, что, например, майское турне Трампа по Ближнему Востоку, в рамках которого он посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ также совпало с бизнес-проектами компании Trump Organisation. В частности, в первой из этих стран были заключены соглашения о лицензировании трех объектов недвижимости под именем Трампа.

Тогда же, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе, Дональд Трамп-младший, заявил об инвестиционных преимуществах монархий Персидского залива, указав, что в них не приходится сталкиваться со столько жестким регулированием как в Европе.