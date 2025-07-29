Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:56, 29 июля 2025Экономика

Совмещение Трампом бизнеса и президентства проанализировали

Forbes: Вернувшись в Белый дом, Трамп продолжает лично управлять своими активами
Дмитрий Воронин

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, успешно совмещает личный бизнес и исполнение президентских обязанностей. К таком выводу пришли журналисты Forbes, проанализировав перемещения американского лидера и его рабочий график.

Как выяснилось, 16 из своих первых 17 выходных Трамп провел в одном из своих клубов, а 75 из первых 190 дней после возвращения на пост президента — в собственных компаниях, посетив Флориду, Нью-Джерси, Вирджинию, Неваду, а также Шотландию, где он на выходных договорился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о введении 15-процентных пошлин на поставляемые в США товары.

Как говорится в материале, там он среди прочего осмотрел территорию гольф-клуба Trump Turnberry вместе с послом США, а также вместе с сыновьями Эриком и Доном-младшим открыл второе поле для гольфа в своем поместье в Абердиншире.

«Ни один современный президент не совмещал личный бизнес и государственные обязанности так, как Трамп», — констатирует Forbes, отмечая, что, например, майское турне Трампа по Ближнему Востоку, в рамках которого он посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ также совпало с бизнес-проектами компании Trump Organisation. В частности, в первой из этих стран были заключены соглашения о лицензировании трех объектов недвижимости под именем Трампа.

Тогда же, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе, Дональд Трамп-младший, заявил об инвестиционных преимуществах монархий Персидского залива, указав, что в них не приходится сталкиваться со столько жестким регулированием как в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мало не покажется никому». В угрозах Трампа России увидели опасность для всего мира

    У ВСУ начали кончаться дроны в Запорожской области

    Дрон ВСУ ударил по семье в российском регионе

    Совмещение Трампом бизнеса и президентства проанализировали

    Токаев отметил особую роль Эрдогана в урегулировании украинского конфликта

    Трамп оценил потенциальные санкции против России

    Жителей Подмосковья предупредили о ненастье

    Кейт Мосс пробежалась перед камерой с голой грудью

    Трамп назвал новый срок для достижения договоренностей по Украине

    Осужденному за геноцид Младичу отказали в досрочном освобождении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости