Сын Трампа раскритиковал Европу

Сын Трампа заявил, что на Ближнем Востоке выгоднее инвестировать, чем в Европе

Страны Ближнего Востока сейчас дают более выгодные инвестиционные возможности, чем имеющиеся в Западной Европе. Об этом на Катарском экономическом форуме в Дохе заявил сын американского президента Дональд Трамп-младший, которого цитирует ТАСС.

По словам сына главы США, ситуация в этой сфере изменилась кардинально, и, если бы 15-20 лет назад речь зашла о том, что в монархиях Персидского залива «будет такой уровень инвестиций», «люди бы посчитали вас сумасшедшим». Он уточнил, что в этих государствах инвесторы не сталкиваются с «настолько жестким регулированием, при котором вообще не хочется что-либо делать».

Такие высказывания Трампа-младшего соответствуют политике и риторике его отца, который на прошлой неделе посетил регион с четырехдневными визитом, где объявил о привлечении в США более триллиона долларов инвестиций.

ЕС же находится под огнем критики президента-республиканца. Еще до введения апрельских пошлин он не раз сетовал, что европейские друзья «ободрали» США и «оказались хуже врагов». О чрезмерном регулировании, затрудняющем работу, с которым Трамп сталкивался в качестве бизнесмена, президент Соединенных Штатов также говорил в ходе своей давосской речи вскоре после вступления в должность в январе 2025 года.