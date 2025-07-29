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16:31, 29 июля 2025Экономика

В Брюсселе заявили об отсутствии юридических обязательств в договоренностях с Трампом

В ЕК заявили, что Брюссель не сможет заставить бизнес инвестировать в США
Дмитрий Воронин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что не сможет заставить европейский бизнес закупить в США энергоресурсы на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать в американскую экономику 600 миллиардов, хотя президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен договорились о таких шагах два дня назад. По словам официального представителя Брюсселя Олофа Джилла, которого цитирует ТАСС, с компаниями будут «разговаривать», убеждая их это сделать.

«Мы можем говорить с ними, узнать их намерения и направить эту информацию США, чтобы подтвердить наши намерения вести бизнес», — объяснил Джилл. Он также уточнил, что договоренности, о которых в воскресенье сообщил Трамп, не будут юридически обязывающим документом. «Это просто своего рода "дорожная карта", указывающая, куда намерены идти. Идея в том, чтобы обеспечить стабильность, предсказуемость с целью вернуться к инвестициям, торговле», — уточнили в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).

Джилл также не стал отвечать на вопрос, не создает ли подобный ход событий условий для отказа сторон от своих обязательств, подчеркнув, что стороны сейчас сконцентрированы на доработке совместной декларации.

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Как объясняла после переговоров фон дер Ляйен, указанные 750 миллиардов Евросоюз намерен «разложить на оставшиеся три года» президентского срока Трампа, что эквивалентно примерно двум третям энергоимпорта ЕС.

Тарифы на европейские товары, как ожидается, составят 15 процентов, а вот для американских они не предусмотрены. Представитель Еврокомиссии высказал мнение о том, что, договорившись, Брюссель и Вашингтон «предотвратили наихудший сценарий».

Тем временем представители национальных правительств не так оптимистичны. Особенно явно недовольство высказывают во Франции. Министр — делегат по делам Европы при МИД страны Бенжамен Аддад подчеркнул 28 июля, что «свободная торговля, обеспечившая общее процветание по обе стороны Атлантики со времен окончания Второй мировой войны, сегодня отвергается США, которые делают выбор в пользу экономического принуждения», а премьер-министр страны Франсуа Байру заявил в связи с заключением сделки о «черном дне» для Европейского союза.

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