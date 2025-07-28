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11:24, 28 июля 2025Экономика

Французский министр жестко раскритиковал тарифную политику США

В МИД Франции заявили по итогам сделки с Трампом о пренебрежении правилами ВТО
Дмитрий Воронин

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Торговое соглашение между Евросоюзом и США принесет временную стабильность экономическим субъектам, которым угрожает эскалация со стороны Соединенных Штатов, но является несбалансированным, считает министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. По его словам, текущее положение дел неудовлетворительно, а речь в связи с таможенной политикой американцев идет о полном пренебрежении правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом политик написал в X.

«Свободная торговля, обеспечившая общее процветание по обе стороны Атлантики со времен окончания Второй мировой войны, сегодня отвергается США, которые делают выбор в пользу экономического принуждения», — отметил Аддад. Жестко раскритиковавший Белый дом французский министр подчеркнул, что Брюссель должен бороться за сохранение баланса интересов в торговле с Вашингтоном.

Согласно информации о сделке, озвученной 27 июля президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, тарифы на европейские товары составят 15 процентов, а вот для американских они не предусмотрены.

Бизнес уже начал оценивать последствия таких изменений. Согласно подсчетам Bloomberg, в 2027 году мировая экономика может потерять порядка двух триллионов долларов из-за введенных Трампом торговых пошлин.

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