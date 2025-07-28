Немецкий автопром после сделки ЕС с Трампом начал готовиться к финансовым потерям

Reuters: Прогноз выручки Audi снизили из-за пошлин США и реструктуризации

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Audi снизил прогноз годовой выручки своего премиального бренда Audi, опустив его с диапазона 67,5-72,5 миллиарда евро до 65-70 миллиардов. Об этом пишет Reuters.

Операционную рентабельность теперь ожидают на уровне не 7-9, а 5-7 процентов, что связывают с влиянием высоких импортных пошлин США и расходов на реструктуризацию. При этом отмечается, что представители автопрома страны, готовясь к финансовым потерям, все еще оценивают последствия достигнутых руководством США и Еврокомиссии тарифных соглашений.

Согласно информации о сделке между Брюсселем и Вашингтоном, озвученной 27 июля президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, тарифы на европейские товары составят 15 процентов, а вот для американских они не предусмотрены.

По прогнозам Кильского института мировой экономики, основной удар в результате этого придется на экспортоориентированную Германию, падение производства в которой может достигнуть 15 процентов. Впрочем, европейский авторынок и сейчас находится в состоянии падения. В первом полугодии продажи на нем сократились на 1,9 процента (до 5,577 миллиона), в том числе в ФРГ на 4,7 процента.