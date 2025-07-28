В Германии отреагировали на согласованную фон дер Ляйен и Трампом торговую сделку

Глава Минфина ФРГ Клингбайль поддержал заключение торговой сделки с США

Вице-канцлер и глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль счел хорошим результатом торговую сделку Евросоюза и США, о которой стало известно вечером 27 июля. Политик указал на то, что теперь будут развиваться новые глобальные партнерские отношения с американцами. Об этом сообщает ТАСС.

«По сути, я по-прежнему убежден: пошлины наносят ущерб экономике по обе стороны Атлантики. Нам нужны низкие пошлины и открытые рынки», — отреагировал он.

Согласно информации о сделке между Брюсселем и Вашингтоном, которую озвучил президент США Дональд Трамп, тарифы на европейские товары составят 15 процентов, а вот для американских их не предусмотрено. Также в ЕС должны будут закупать у Соединенных Штатов энергоносители, в связи с чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны сообщества больше не хотят использовать ресурсы из России, а американский СПГ «намного лучше».

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение о том, что Евросоюзу удалось защитить ключевые интересы в рамках сделки с США, избежав ненужной эскалации, но в Берлине ожидали от сделки большего.