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10:01, 28 июля 2025Экономика

Негативные последствия торговой сделки с Трампом для Европы оценили

NYT: Германия и Европа понесут потери из-за заключенной с Трампом сделки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПошлины США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Европейская экономика понесет потери после заключения торговой сделки с США даже несмотря на то, что грозившие ЕС пошлины были снижены вдвое: с 30 до 15 процентов. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По прогнозам Кильского института мировой экономики, основной удар придется на Германию: падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15 процентов. А в целом в Евросоюзе этот показатель может достичь 11 процентов.

В апреле Трамп анонсировал пошлины для десятков стран мира. Впрочем, сразу же их устанавливать не стали: государства получили отсрочку для возможности заключить сделки с Белым домом.

Последний пример — соглашение с Европейским союзом (ЕС). Для блока согласились снизить пошлины с изначальных 30 до 15 процентов, но взамен ЕС должен будет купить у США «огромные объемы американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти». ЕС согласился инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США, также в течение трех лет Европа закупит в США энергоносителей на 750 миллиардов долларов.

Эксперты не видят пользы от пошлин для мировой экономики: из-за них она может потерять порядка двух триллионов долларов.

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