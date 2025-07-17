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08:39, 17 июля 2025Экономика

Трамп определился с пошлинами для 150 стран

Трамп: США введут пошлины на товары из 150 стран в размере 10-15 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Власти США намерены ввести импортные пошлины на продукцию из 150 стран в размере 10-15 процентов от таможенной стоимости. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его слова приводит портал Real America's Voice.

Речь идет об оставшихся пока вне действия заградительных пошлин относительно небольших государств, уточнил глава Белого дома. С большой долей вероятности, таможенные тарифы США на продукции из этих стран составят 10 или 15 процентов. После этого в мире практически не останется стран, продукция которых не была обложена импортными пошлинами, резюмировал Трамп.

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В начале апреля власти США ввели новую систему таможенных тарифов для продукции из 185 стран, поступающей на американский рынок. Повышение ставок было обусловлено значительным дисбалансом в торговле Соединенных Штатов с рядом государств, включая Китай. Базовый тариф составил 10 процентов, однако для множества ключевых партнеров Вашингтона он оказался в несколько раз выше. В результате по итогам второго квартала бюджет США получил 47 миллиардов долларов дополнительного дохода.

Вскоре глава Белого дома взял 90-дневную паузу в вопросе пошлин, так как, по его словам, «люди начали паниковать». Он предупредил, что, если в отведенное время США и их партнеры не придут к компромиссным сделкам по тарифам, повышенные импортные ставки вновь вступят в силу. Сложности, в частности, наблюдаются в переговорах с Евросоюзом (ЕС). По этой причине Трамп решил ввести 30-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 августа. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, в свою очередь, на днях представил обновленный список американских товаров, которые подпадут под ответные меры ЕС. Их совокупную стоимость он оценил в 70 миллиардов евро.

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