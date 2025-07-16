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13:39, 16 июля 2025Экономика

Назван доход бюджета США от пошлин Трампа

FT: Пошлины Трампа принесли бюджету США $47 млрд дополнительного дохода
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Импортные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении иностранной продукции, принесли федеральному бюджету почти 50 миллиардов долларов дополнительного дохода. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные американского Минфина.

С момента ввода заградительных мер госказна США получила дополнительно в общей сложности 47 миллиардов долларов. Во втором квартале 2025 года совокупные таможенные сборы достигли отметки в 64 миллиарда долларов и превысили показатели за аналогичный период 2024-го на 47 миллиардов.

Профессор международной экономики Городского университета Нью-Йорка Марта Бенгоа объяснила подобную динамику в первую очередь ведущей ролью США в структуре глобальных торговых потоков. Это обстоятельство, пояснила она, делает ответные меры третьих стран в отношении американской продукции менее привлекательными, «даже если это может быть выгодно в политическом смысле».

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В апреле 2025 года Трамп ввел новую систему пошлин для продукции из 185 стран. Базовая импортная ставка составила 10 процентов, однако для ряда ключевых торговых партнеров Вашингтона она оказалась в несколько раз выше. Вскоре глава Белого дома взял 90-дневную паузу в вопросе пошлин, так как, по его словам, «люди начали паниковать». Он предупредил, что, если в отведенное время США и их партнеры не придут к компромиссным сделкам по тарифам, повышенные импортные ставки вновь вступят в силу.

Подобное соглашение ранее было достигнуто между Вашингтоном и Джакартой. Так, Индонезия добилась снижения американских тарифов на свою продукцию с 32 до 19 процентов, а Китай получил для себя «послабление» в виде 55-процентных пошлин.

Однако прийти к компромиссу с рядом других стран, включая государства Евросоюза (ЕС), Вашингтону пока не удается. По этой причине Трамп решил ввести 30-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 августа. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, в свою очередь, на днях представил обновленный список американских товаров, которые подпадут под ответные меры ЕС. Их совокупную стоимость он оценил в 70 миллиардов евро.

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