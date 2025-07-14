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17:03, 14 июля 2025Экономика

Еврокомиссия резко расширила список попадающих под ответные пошлины товаров из США

Шефчович: ЕК представила список товаров из США для ответных пошлин на €70 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) представила обновленный список американских товаров, которые подпадают под ответные пошлины Евросоюза (ЕС). Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя ЕК, перечень продукции США, которая может попасть под ответные пошлины, резко расширили. Теперь он охватывает товары на 70 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что официальные лица ЕС пригрозили президенту США Дональду Трампу обложить тарифами американские товары на 21 миллиард евро, если не смогут добиться торгового соглашения и избежать торговых пошлин.

Трамп решил ввести 30-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 августа. Американский лидер добавил, что если европейские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят величину этих тарифов к своим пошлинам.

В ответ на решение Трампа глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности принять «все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер в случае необходимости», и предупредила, что введение пошлин на экспорт ЕС «нарушит важнейшие трансатлантические цепочки поставок». Это в итоге может нанести ущерб предприятиям и потребителям с обеих сторон.

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