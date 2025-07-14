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15:56, 14 июля 2025Экономика

Евросоюз решил ответить на политику Трампа тарифами на миллиарды евро

Newsweek: Евросоюз пригрозил Трампу обложить тарифами товары на 21 млрд евро
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Официальные лица Европейского союза (ЕС) пригрозили президенту США Дональду Трампу обложить тарифами американские товары на 21 миллиард евро, если не добьются торгового соглашения. О решении ответить на американскую торговую политику со ссылкой на источники сообщает Newsweek.

Евросоюз подготовил набор ответных тарифов на американские товары на сумму 21 миллиард евро (24,5 миллиарда долларов). При этом, как заявил в интервью Il Messaggero заместитель премьер-министра Италии Антонио Таяни, объединение открыто для переговоров и предпочло бы избежать торговой войны с США.

«Внутренняя торговая война с Западом сделает нас всех слабее перед лицом глобальных проблем, с которыми мы вместе сталкиваемся», — подчеркнула премьер Италии Джорджа Мелони.

Трамп решил ввести 30-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 августа. Американский лидер добавил, что если европейские власти решат ответить собственными тарифами, США прибавят величину этих тарифов к своим пошлинам.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что в объединении готовы принять ответные меры «для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер в случае необходимости». Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Еврокомиссии необходимо продемонстрировать готовность ЕС защищать свои интересы.

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