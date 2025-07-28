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09:16, 28 июля 2025Экономика

Подсчитан потенциальный ущерб мировой экономике от пошлин Трампа

Bloomberg: Мировая экономика может потерять 2 трлн долларов из-за пошлин Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В 2027 году мировая экономика может потерять порядка двух триллионов долларов из-за введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Такой потенциальный ущерб подсчитало агентство Bloomberg.

Как сказал ведущий экономист Oxford Economics Дэниел Харенберг, в итоге пошлины могут оказаться не такими высокими, как ожидалось, однако они засоряют механизмы мировой торговли.

Весной Трамп анонсировал пошлины для десятков стран мира. Сразу их устанавливать не стали: государства получили отсрочку, чтобы провести переговоры. Последний установленный срок истекает 1 августа.

Некоторые страны смогли заключить сделки. Недавний пример — соглашение с Европейским союзом (ЕС). Оно устанавливает базовый тариф для европейской продукции в размере 15 процентов вместо 30. Как говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны ЕС также закупят у США «огромные объемы американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти».

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