Подсчитан потенциальный ущерб мировой экономике от пошлин Трампа

Bloomberg: Мировая экономика может потерять 2 трлн долларов из-за пошлин Трампа

В 2027 году мировая экономика может потерять порядка двух триллионов долларов из-за введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Такой потенциальный ущерб подсчитало агентство Bloomberg.

Как сказал ведущий экономист Oxford Economics Дэниел Харенберг, в итоге пошлины могут оказаться не такими высокими, как ожидалось, однако они засоряют механизмы мировой торговли.

Весной Трамп анонсировал пошлины для десятков стран мира. Сразу их устанавливать не стали: государства получили отсрочку, чтобы провести переговоры. Последний установленный срок истекает 1 августа.

Некоторые страны смогли заключить сделки. Недавний пример — соглашение с Европейским союзом (ЕС). Оно устанавливает базовый тариф для европейской продукции в размере 15 процентов вместо 30. Как говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны ЕС также закупят у США «огромные объемы американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти».