Продажи автомобилей в Европе снизились

Автопродажи снизились в ЕС в январе — июне на 1,9 %

Автопродажи (количество регистраций) новых автомобилей в странах Европейского союза (ЕС) снизились в первом полугодии на 1,9 процента, до 5,577 миллиона, а в июне падение оказалось еще более значимым, составив 7,3 процента. Об этом сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

В том числе продажи сократились в крупнейших экономиках сообщества: в Германии — на 4,7 процента, во Франции — на 7,9 процента, в Италии — на 3,6 процента. В то же время продажи электромобилей в ЕС выросли в означенный период на 22 процента, почти до 870 тысяч штук.

Количество проданных новых авто в Европе в целом сократилось, но лишь на 0,9 процента. При этом, например, авторынок вышедшей из ЕС Великобритании показал рост продаж на 3,5 процента год к году, до 1,04 миллиона машин.

Снижение продемонстрировали на европейском рынке практически все ведущие мировые автопроизводители. Как отмечалось ранее, Tesla последовательно теряла долю на нем в течение всех шести месяцев. В итоге компания Илона Маска сократила продажи в ЕС на 39,5 процента, до 20,35 тысячи электрокаров.