Tesla продолжила терять один из важнейших рынков

CNBC: Доля Tesla на европейском рынке сокращается шестой месяц подряд

Доля компании Tesla на рынке Европейского союза уменьшается уже шестой месяц подряд на фоне общего регионального спада продаж новых автомобилей. Об этом сообщило CNBC со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (АСЕА).

Если в июне 2024 года доля Tesla на рынке ЕС составляла 3,4 процента, то в начале лета этого года она опустилась до 2,8 процента. Количество регистраций новых автомобилей Tesla в июне сократилось до 34 781 единицы, что почти на 23 процента меньше, чем за тот же месяц 2024 года.

Причинами такой динамики называют жесткую конкуренцию и репутационный ущерб, который нанесли компании провокационная риторика ее генерального директора Илона Маска и его отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. Кроме того, эксперты отмечают, что конкуренция со стороны BYD и Volkswagen Group мешает Tesla удерживать лидирующие позиции.

Ранее сообщалось, что по итогам II квартала прибыль Tesla упала до 1,172 миллиарда долларов, что на 16,3 процента меньше, чем годом ранее.