«Без нас вы бы говорили по-немецки». Трамп в Давосе разнес Европу и приписал США «победу с большим отрывом» во Второй мировой

Трамп на ВЭФ в Давосе заявил, что только США способны защитить Гренландию

Президент США Дональд Трамп на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что только его страна способна защитить Гренландию.

«Ни одна страна не сможет обеспечить безопасность Гренландии. Только США», — отметил американский лидер. По его словам, США «не позволили другим сапогам ступить на эту землю».

Кроме того, Трамп приписал США победу во Второй мировой войне. Он заявил, что, если бы США не вступили во Вторую мировую войну, в Гренландии говорили бы по-немецки или по-японски.

Президент США Дональд Трамп выступает перед СМИ во время 56-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, 21 января 2026 года Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Давайте посмотрим на Гренландию. Это большой кусок льда. Но мы сохранили и защитили Гренландию и, соответственно, не позволили другим сапогам ступить на эту землю, и мы защитили Гренландию и для себя. Без нас они бы не справились. Без нас вы бы и сегодня... Наверное, говорили бы на немецком и, может быть, еще немного на японском», — сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что он уважает народ Гренландии и Дании, однако каждый союзник США имеет обязательство защищать свои территории, в то время как Дания не смогла себя защитить во время Второй мировой войны. По его словам, Вашингтон продемонстрировал способность обеспечивать безопасность в ходе недавней операции в Венесуэле.

Американский лидер отметил, что он стремится к «немедленным переговорам» о приобретении Гренландии и не хочет использовать для этого военную силу. Трамп подчеркнул, что США должны владеть островом, чтобы быть способными его защищать.

Трамп подтвердил намерение купить Гренландию

Наряду с этим Дональд Трамп во время своего выступления подтвердил намерение купить Гренландию.

США — единственная страна, которая может защитить такой огромный кусок земли. Это будет хорошо для нас и безопасно для Европы. Именно поэтому я хочу немедленно провести переговоры о том, чтобы приобрести Гренландию. Как мы это делали и ранее в нашей истории. Как и многие европейские страны делали. Они покупали территории, ничего в этом неправильного нет Дональд Трамп президент США

Трамп и ранее уже заявлял, что США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить эту территорию. «Мы должны ее получить. Они должны это сделать. Дания не может ее защитить. Это замечательные люди. Я знаю их лидеров, они очень хорошие люди, но они туда даже не ездят», — объяснил глава Белого дома журналистам во Флориде.

Трамп высказался об угрозах для НАТО от присоединения Гренландии к США

Трамп также отметил, что включение Гренландии в состав США не стало бы угрозой для НАТО.

«Это не стало бы угрозой для НАТО, а укрепило бы безопасность альянса. Мы так много даем НАТО и так мало получаем взамен», — отметил Трамп.

Вид сквозь прорубь во льду на пляже Старого города Нуук, Гренландия, 29 марта 2025 года Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент США вместе с тем высказал мнение, что Соединенные Штаты поступили глупо, «отдав обратно» Гренландию Дании после окончания Второй мировой войны. Он напомнил, что Дания в ходе войны пала за шесть часов.

«Нас не остановить! Это самое большое заявление. Думали, что я буду использовать силу. Но мы не обязаны использовать силу. США просто просят, чтобы нам дали Гренландию. Она у нас уже была. Верните! Мы же разбили немцев, японцев, итальянцев и других, которые были во Второй мировой. Мы после этого отдали Гренландию. Мы просто вежливо просим ее вернуть», — сказал Трамп.

Трамп назвал Европу проблемным континентом

Вместе с тем президент США раскритиковал Европу и назвал континент проблемным. С этого он начал речь на форуме в Давосе.

Я хочу, чтобы Европа чувствовала себя хорошо, но я думаю, что она движется в неправильном направлении. За последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом Дональд Трамп президент США

В начале своей речи президент США подчеркнул, что рад оказаться в прекрасном Давосе и выступить перед столькими уважаемыми лидерами бизнеса, «столькими друзьями и лишь немногими врагами».

Трамп заявил о желании Путина заключить сделку по Украине

Президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине, заявил Дональд Трамп в Давосе.

«Я общаюсь с президентом Путиным, я уверен, что он хочет подписать соглашение», — отметил американский лидер. Дональд Трамп выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский также будет готов к переговорам. Он добавил, что рассчитывает на встречу с ним на полях Давоса. Однако еще 20 января стало известно, что Зеленский подтвердил отмену поездки в Давос.

«И президент Зеленский, я считаю, что он тоже хочет договориться. Я сегодня с ним встречаюсь. Возможно, он сейчас в аудитории. Нужно остановить эту войну, потому что слишком много людей погибает. Слишком много душ потеряно», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что сейчас пришло время «собраться вместе и заключить сделку».