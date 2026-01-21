Реклама

Трамп назвал глупым решение США по вопросу Гренландии

Трамп заявил, что США поступили глупо, «отдав обратно» Гренландию Дании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поступили глупо, «отдав обратно» Гренландию Дании после окончания Второй мировой войны. Трансляция выступления американского лидера на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе доступна на YouTube-канале Белого дома.

Трамп напомнил, что Дания во Второй мировой войне пала за шесть часов, а датские войска не смогли защитить ни свою страну, ни Гренландию, которую США тогда взяли под защиту.

«После войны мы вернули Гренландию Дании. Как же глупо мы поступили, но мы это сделали», — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что только Соединенные Штаты способны обеспечить безопасность Гренландии. Американский лидер отметил, что он стремится к «немедленным переговорам» о приобретении Гренландии и не хочет использовать для этого военную силу.

