Трамп высказался об угрозах для НАТО от присоединения Гренландии к США

Трамп: Включение Гренландии в состав США не стало бы угрозой для НАТО

Включение Гренландии в состав США не стало бы угрозой для НАТО. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Это не стало бы угрозой для НАТО, а укрепило бы безопасность альянса. Мы так много даем НАТО и так мало получаем взамен», — отметил Трамп.

Президент США вместе с тем высказал мнение, что Соединенные Штаты поступили глупо, «отдав обратно» Гренландию Дании после окончания Второй мировой войны. Он напомнил, что Дания в ходе войны пала за шесть часов.

Трамп также раскритиковал Европу. Глава Белого дома заявил, что за последнее десятилетие она стала «проблемным континентом».

