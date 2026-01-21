Трамп приписал США победу во Второй мировой войне

Трамп: Без США в Гренландии говорили бы по-немецки после Второй мировой войны

Если бы США не вступили во Вторую мировую войну, в Гренландии говорили бы по-немецки или по-японски. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его речь транслируется на YouTube.

«После войны, которую, по большому счету, выиграли мы... без нас вы все, возможно, говорили бы по-немецки или немного по-японски», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Дания в годы войны пала перед Германией через шесть часов боев и была не в состоянии защитить ни себя, ни Гренландию. По его словам, лишь США могут обеспечить безопасность острова.

Трамп также заявил, что США поступили глупо, отдав Дании Гренландию после Второй мировой войны. Он напомнил, что после падения Дании, Вашингтон взял остров под свою защиту.