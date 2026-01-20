Трамп объяснил свое желание купить Гренландию

Трамп: США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить территорию

США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить эту территорию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Reuters.

«Мы должны ее получить. Они должны это сделать. Дания не может ее защитить. Это замечательные люди. Я знаю их лидеров, они очень хорошие люди, но они туда даже не ездят», — объяснил глава Белого дома журналистам во Флориде.

Ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по вопросу Гренландии. Президент США отметил, что остров крайне важен для национальной и мировой безопасности, подчеркнув, что «пути назад нет».

Депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов предупредил, что если Трамп отдаст приказ вторгнуться в Гренландию, то это приведет к прямому военному конфликту между двумя странами.