Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:02, 20 января 2026Мир

Трамп объяснил свое желание купить Гренландию

Трамп: США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить территорию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Marko Djurica / Reuters

США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить эту территорию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Reuters.

«Мы должны ее получить. Они должны это сделать. Дания не может ее защитить. Это замечательные люди. Я знаю их лидеров, они очень хорошие люди, но они туда даже не ездят», — объяснил глава Белого дома журналистам во Флориде.

Ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по вопросу Гренландии. Президент США отметил, что остров крайне важен для национальной и мировой безопасности, подчеркнув, что «пути назад нет».

Депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов предупредил, что если Трамп отдаст приказ вторгнуться в Гренландию, то это приведет к прямому военному конфликту между двумя странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания назвала условие для начала войны с США

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Китай рекордно нарастил закупки одного вида российского топлива

    Макрон предложил организовать в Париже встречу с участием России

    Продажи одного вида мяса в России рухнули

    «Самая сексуальная ученая в мире» поохотилась на акул на копии судна из «Челюстей»

    Популярного блогера увезли на скорой из-за приступа сильной боли

    Трамп решил восстановить секретный бункер в Белом доме

    Опубликован список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok