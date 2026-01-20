Дания назвала условие для начала войны с США

Депутат Ярлов: Если произойдет вторжение США в Гренландию, то это будет война

Депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что если президент США Дональд Трамп отдаст приказ вторгнуться в Гренландию, то это приведет к прямому военному конфликту между двумя странами. Его слова передает телеканал CNN.

«Мы, конечно, будем защищать Гренландию. Если произойдет вторжение американских войск, это будет война, и мы будем сражаться друг против друга. Мы знаем, что американцы сильнее нас, и у вас гораздо более сильная армия, чем у нас, но наш долг — защищать нашу землю и наш народ», — сказал политик.

При этом депутат указал, что подобный сценарий стал бы катастрофой не только для Копенгагена, но и для Вашингтона. «Экономическое обоснование захвата Гренландии ужасно, потому что у вас уже есть к ней доступ. И если вы ее аннексируете, то единственное, что вы получите, — это дополнительные расходы», — подчеркнул Ярлов.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.