Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 19 января 2026Мир

Трамп ответил на вопрос о силовом захвате Гренландии

Трамп о возможности захвата Гренландии: Без комментариев
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии. Об этом сообщает Reuters.

При этом американский лидер выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если сделку по острову не удастся достигнуть.

«Я сделаю это на 100 процентов», — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов.

17 января Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Кроме того, американский лидер грозится увеличить эти пошлины до 25 процентов с 1 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    В России заявили о радикальных изменениях в тактике штурма городов

    Молдавия продала выход к Черному морю по цене двух Rolls-Royce

    «Калашников» улучшил бронежилеты

    Российский пенсионер захотел помочь раскрыть преступление и потерял килограмм золота

    Трамп возложил на Норвегию вину за отсутствие у него Нобелевской премии мира

    Биолог оценила сообщения о яде в продающихся в аптеках популярных БАДах

    Сцена испражнений в приквеле «Игры престолов» шокировала зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok