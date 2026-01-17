Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:42, 17 января 2026Мир

Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за Гренландии

Трамп объявил о пошлинах против стран ЕС из-за Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Brenner / Getty Images

Президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах против ряда стран Европейского союза (ЕС) из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, начиная с 1 февраля 2026 года с ряда европейских стран будут взиматься пошлины в размере 10 процентов. В их список вошли такие страны ЕС, как Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды и Финляндия. Кроме того, пошлины затронут Великобританию и Норвегию, не входящих в Евросоюз.

«Эти пошлины будут взиматься и подлежать выплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии», — написал Трамп.

Ранее в столице Дании начался митинг против претензий президента США на Гренландию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео со своим сыном Адамом и сообщил новость о нем. Это произошло на фоне слухов о серьезном ДТП с его кортежем

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    В Госдуме сравнили получившую австралийское гражданство Касаткину с проституткой

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за Гренландии

    Описаны катастрофические последствия в случае вступления Украины в ЕС

    Украинский политик назвал возможные сроки завершения конфликта

    В российском регионе возбудили уголовные дела из-за отключения света и отопления в мороз

    В Сенате США пригрозили восстановить санкции против Сирии из-за атак на курдов

    Министр обороны Италии сделал заявление о способности Украины победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok