Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за Гренландии

Трамп объявил о пошлинах против стран ЕС из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах против ряда стран Европейского союза (ЕС) из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, начиная с 1 февраля 2026 года с ряда европейских стран будут взиматься пошлины в размере 10 процентов. В их список вошли такие страны ЕС, как Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды и Финляндия. Кроме того, пошлины затронут Великобританию и Норвегию, не входящих в Евросоюз.

«Эти пошлины будут взиматься и подлежать выплате до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии», — написал Трамп.

Ранее в столице Дании начался митинг против претензий президента США на Гренландию.