В Дании начались протесты из-за претензий Трампа на Гренландию

В Копенгагене, столице Дании, начался митинг против претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, протестующие собрались напротив городской ратуши и скандируют лозунги «Руки прочь от Гренландии» и «Гренландия для гренландцев».

«Мы протестуем против американских стремлений аннексировать Гренландию. Мы требуем уважения к Датскому королевству и праву Гренландии на самоопределение», — приводит The Guardian слова датского политика Камиллы Саизин.

Ранее замглавы Белого дома, старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил о неспособности Дании контролировать и защищать Гренландию.