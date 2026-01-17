Реклама

Замглавы Белого дома заявил о неспособности Дании контролировать и защищать Гренландию

Советник Трампа Миллер назвал Гренландию провалом Дании
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер поставил под сомнение право Копенгагена на владение Гренландией. Такое заявление он сделал в эфире телеканала FOX News.

Замглавы Белого дома назвал Данию крошечной страной со скромной экономикой и армией, которая физически не способна контролировать и защищать Гренландию — территорию размером в четверть континентальной части США. «Согласно всем появившимся за последние 500 лет представлениям о праве территориального контроля, чтобы контролировать территорию, вы должны быть в состоянии защищать территорию, развивать территорию, заселять территорию. Дания провалила каждую из этих задач», — сказал Миллер.

«Гренландия необходима для национальной безопасности Америки. Новой сферой международной конкуренции станет полярная конкуренция», — заявил он, обосновывая намерения Вашингтона завладеть Гренландией.

Эта позиция противоречит нормам международного права, которые запрещают применение силы против суверенных государств и были закреплены еще Вестфальским мирным договором 1648 года. Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен ранее выразил надежду, что США не пойдут на силовой захват, так как это «означало бы конец НАТО».

Ранее историк Эммануэль Тодд сравнил раскол Запада из-за позиции США по Гренландии с распадом СССР. «Гренландия интересна тем, что это своего рода высшая точка, нечто, открывающее нам глаза. Я думаю, мы переживаем нечто, что на данном этапе можно сравнить с крахом СССР. То есть это упадок западной мощи», — сказал Тодд.

