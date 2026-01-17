Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:34, 17 января 2026Интернет и СМИ

Раскол из-за Гренландии сравнили с распадом СССР

Историк Тодд: Раскол Запада из-за Гренландии сравним с распадом СССР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Keld Navntoft / Reuters

Раскол Запада из-за позиции США по Гренландии можно сравнить с распадом СССР. Об этом заявил историк Эммануэль Тодд в эфире телеканала Le Figaro, беседа опубликована в социальной сети X.

«Гренландия интересна тем, что это своего рода высшая точка, нечто, открывающее нам глаза. Я думаю, мы переживаем нечто, что на данном этапе можно сравнить с крахом СССР. То есть, это упадок западной мощи», — сказал Тодд.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола рассказала, что в Европе допускают возможный вооруженный конфликт с США из-за Гренландии. По ее словам, «вопрос о Гренландии очень острый и находится в топе нашей повестки». Она отметила, что в Европарламенте идет обсуждение проблемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ВС России к массированным атакам. Украина боится нового удара «Орешником»

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Названо одно из главных табу в жизни японцев

    Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе для пищеварения из-за жирной пищи

    Россиянам назвали одну способную уменьшить пенсию ошибку

    Политолог оценил шансы территориальных уступок Украины ради ЕС

    Европейцам понадобились лекарства из России

    Влади передала любовную переписку с Высоцким в Росархив с одной просьбой

    Депутат предложил мигрантам оплачивать свою депортацию из России заранее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok