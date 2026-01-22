Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Что об этом известно?

Трамп заявил об отличной сделке по Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Об этом он заявил в ходе общения с репортерами.

«Это отличная сделка для всех. Она дает нам все, что нам было нужно», — сказал он. Американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, означает ли это, что Гренландия войдет в состав США. Он подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».

Политик не стал раскрывать каких-либо подробностей о соглашении. Гренландия, Дания, Евросоюз и НАТО пока на заявление Трампа не отреагировали.

В сделку США по Гренландии войдут небольшие участки острова

Позднее издание The New York Times выяснило, что в сделку США по Гренландии войдут лишь небольшие участки острова. По словам знакомых с ходом обсуждений чиновников, высокопоставленные офицеры НАТО в среду обсудили компромиссный вариант соглашения, при котором Дания могла бы передать США суверенитет над небольшой частью Гренландии. Отмечается, что там могут появиться американские военные базы. Данный вариант, схожий с базами Великобритании на Кипре, продвигался генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Американский лидер назвал встречу с генсеком НАТО в Давосе продуктивной. «Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии», — отметил он. В связи с этим Вашингтон не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.

За дальнейшие переговоры, касающиеся вопроса Гренландии, будут ответственны вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф. «Докладывать будут напрямую мне», — уточнил Трамп.

Дания отказалась продавать остров

Вечером 21 января глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен отверг возможность переговоров о покупке Гренландии Соединенными Штатами. По словам Расмуссена, его страна никогда не согласится на подобный шаг.

Мы не будем вступать ни в какие переговоры, отказываясь от основополагающих принципов

Ларс Лекке Расмуссен глава МИД Дании

Трамп оперативно отреагировал на это заявление, потребовав от Дании уведомить его напрямую о ее отказе от переговоров о продаже Гренландии. Американский лидер подчеркнул, что не любит получать информацию «через вторые руки».

Если Расмуссен хочет сказать мне это, то скажет мне это в лицо Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома также повторил свои слова о намерении купить Гренландию. По его мнению, Дания не способна защитить остров, и только США «не позволили другим сапогам ступить на эту землю».

Газета Politico пришла к выводу, что высказывания Трампа окончательно запутали многих дипломатов и чиновников в Брюсселе. Те хотели узнать позицию американского лидера насчет острова, однако после его речи в Давосе стали еще хуже понимать его намерения. Не все поверили обещанию Трампа не захватывать Гренландию силой. По признанию одного из европейских дипломатов, «мало кто в Европе, послушав выступление Трампа, исключит какие-либо варианты из рассмотрения».