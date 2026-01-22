Президент США Дональд Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Об этом он заявил в ходе общения с репортерами.
«Это отличная сделка для всех. Она дает нам все, что нам было нужно», — сказал он. Американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, означает ли это, что Гренландия войдет в состав США. Он подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».
Политик не стал раскрывать каких-либо подробностей о соглашении. Гренландия, Дания, Евросоюз и НАТО пока на заявление Трампа не отреагировали.
В сделку США по Гренландии войдут небольшие участки острова
Позднее издание The New York Times выяснило, что в сделку США по Гренландии войдут лишь небольшие участки острова. По словам знакомых с ходом обсуждений чиновников, высокопоставленные офицеры НАТО в среду обсудили компромиссный вариант соглашения, при котором Дания могла бы передать США суверенитет над небольшой частью Гренландии. Отмечается, что там могут появиться американские военные базы. Данный вариант, схожий с базами Великобритании на Кипре, продвигался генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Американский лидер назвал встречу с генсеком НАТО в Давосе продуктивной. «Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии», — отметил он. В связи с этим Вашингтон не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.
За дальнейшие переговоры, касающиеся вопроса Гренландии, будут ответственны вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф. «Докладывать будут напрямую мне», — уточнил Трамп.
Дания отказалась продавать остров
Вечером 21 января глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен отверг возможность переговоров о покупке Гренландии Соединенными Штатами. По словам Расмуссена, его страна никогда не согласится на подобный шаг.
Мы не будем вступать ни в какие переговоры, отказываясь от основополагающих принципов
Трамп оперативно отреагировал на это заявление, потребовав от Дании уведомить его напрямую о ее отказе от переговоров о продаже Гренландии. Американский лидер подчеркнул, что не любит получать информацию «через вторые руки».
Если Расмуссен хочет сказать мне это, то скажет мне это в лицо
Глава Белого дома также повторил свои слова о намерении купить Гренландию. По его мнению, Дания не способна защитить остров, и только США «не позволили другим сапогам ступить на эту землю».
Газета Politico пришла к выводу, что высказывания Трампа окончательно запутали многих дипломатов и чиновников в Брюсселе. Те хотели узнать позицию американского лидера насчет острова, однако после его речи в Давосе стали еще хуже понимать его намерения. Не все поверили обещанию Трампа не захватывать Гренландию силой. По признанию одного из европейских дипломатов, «мало кто в Европе, послушав выступление Трампа, исключит какие-либо варианты из рассмотрения».