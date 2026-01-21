В Дании отказались обсуждать с США продажу Гренландии

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после заявлений президента США Дональда Трампа отверг возможность переговоров о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Его слова приводит агентство Bloomberg.
«Мы не будем вступать ни в какие переговоры, отказываясь от основополагающих принципов», — подчеркнул дипломат.
По словам Расмуссена, его страна никогда не согласится на подобный шаг.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил в очередной раз о намерении приобрести Гренландию. Он объяснил это тем, что Дания не способна защитить остров. Американский лидер пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но, если она откажется войти в состав США, страна это запомнит.