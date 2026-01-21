Реклама

23:35, 21 января 2026Мир

Трамп объявил о важном решении по Гренландии

Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф будут отвечать за переговоры по Гренландии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф будут отвечать за переговоры, касающиеся вопроса Гренландии. Решение о назначении ответственных лиц принял президент США Дональд Трамп, о чем написал в своей соцсети Truth Social.

«Докладывать будут напрямую мне», — отметил лидер Соединенных Штатов. Пост вышел после того, как глава американского государства провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе.

Как подчеркнул Трамп, при необходимости к переговорам по острову могут подключиться еще дополнительные лица. Впрочем, о том, кто еще из сторон примет участие в консультациях, на текущий момент не уточняется.

Ранее Дональд Трамп назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте важной фигурой в ситуации вокруг Гренландии. По словам президента США, его коллега, возглавляющий альянс, является более важной фигурой в этом вопросе, чем власти Дании.

