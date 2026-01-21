Politico: В ЕС запутались в планах Трампа насчет Гренландии после речи в Давосе

Президент США Дональд Трамп запутал европейских чиновников относительно его планов на Гренландию после выступления в Давосе. Об этом пишет американская газета Politico.

Как отмечается в статье, многие дипломаты и чиновники в Брюсселе хотели узнать позицию американского лидера насчет острова, однако после его речи стали еще хуже понимать его намерения.

В материале также говорится, что не все поверили обещанию Трампа не захватывать Гренландию силой. По словам одного из европейских дипломатов, «мало кто в Европе, послушав выступление Трампа, исключит какие-либо варианты из рассмотрения».

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил в очередной раз о намерении приобрести Гренландию. Он подчеркнул, США не собираются использовать военную силу для установления контроля над островом, а хотят немедленных переговоров о его покупке.