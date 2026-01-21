Трамп прокомментировал отказ Дании от переговоров по Гренландии

Трамп: Дания должна уведомить напрямую об отказе от переговоров по Гренландии

Президент США Дональд Трамп потребовал от Дании уведомить его напрямую о ее отказе от переговоров о продаже Гренландии. Его цитирует ТАСС.

«Если он [министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен] хочет сказать мне это, то скажет мне это в лицо», — заявил американский лидер, подчеркнув, что не любит получать информацию «через вторые руки».

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил в очередной раз о намерении приобрести Гренландию. Он уточнил, что США не собираются захватывать остров силой, а хотят немедленных переговоров о его покупке.

Однако Расмуссен отверг предложение Трампа, подчеркнув, что Копенгаген не будет «вступать ни в какие переговоры, отказываясь от основополагающих принципов».