01:00, 22 января 2026

В США раскрыли детали сделки Трампа по Гренландии

NYT: В сделку США по Гренландии могут войти небольшие участки острова
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

В сделку США по Гренландии войдут лишь небольшие участки острова. Детали соглашения раскрыло издание The New York Times (NYT).

По словам знакомых с ходом обсуждений чиновников, высокопоставленные офицеры НАТО в среду обсудили компромиссный вариант соглашения, при котором Дания могла бы передать США суверенитет над небольшой частью Гренландии. Отмечается, что там могут появиться американские военные базы.

Собеседники газеты подчеркнули, что данный вариант, схожий с базами Великобритании на Кипре, продвигался генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. «Это отличная сделка для всех. Она дает нам все, что нам было нужно», — сказал он.

