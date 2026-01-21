Реклама

23:33, 21 января 2026

Трамп сообщил об «отличной» сделке по Гренландии

Трамп: Сделка по Гренландии дает США все, что нужно
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Об этом он заявил в ходе общения с репортерами, передает телеканал Fox News.

«Это отличная сделка для всех. Она дает нам все, что нам было нужно», — сказал он.

Американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, означает ли это, что Гренландия войдет в состав США. Он подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».

До этого Трамп заявил о достижении договоренности по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. «Мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии», — отметил президент США.

