Трамп загадочно ответил на вопрос о захвате Гренландии

Трамп дал загадочный ответ на вопрос, как далеко он готов зайти ради Гренландии

Президент США Дональд Трамп дал загадочный ответ на вопрос о том, как далеко он готов зайти ради присоединения территории Гренландии к Соединенным Штатам. Его слова передает New York Post.

«Вы скоро узнаете», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.

Также глава Белого дома опубликовал изображение, на котором он водружает флаг своей страны на территории Гренландии.