09:48, 20 января 2026Мир

Трамп опубликовал картину «завоевания» Гренландии

Трамп опубликовал картину, где он, Рубио и Вэнс водружают флаг США в Гренландии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: @realDonaldTrump / truthsocial.com

Президент США Дональд Трамп показал картину, на которой он водружает флаг своей страны на территории Гренландии. Изображение «завоевания» острова глава Белого дома опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

На нем Трамп держит в руках флаг США, рядом стоят госсекретарь страны Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Рядом установлена табличка «Гренландия — территория США с 2026 года». При этом звезд на флаге США осталось 50.

Американский лидер также опубликовал изображение, на котором территории Канады, Венесуэлы и Гренландии присоединены к Соединенным Штатам. На нем Трамп демонстрирует европейским лидерам в Белом доме соответствующую карту.

