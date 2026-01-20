Трамп «присоединил» к США три территории

Трамп показал карту с Канадой, Венесуэлой и Гренландией, окрашенными во флаг США

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором территории Канады, Венесуэлы и Гренландии присоединены к Соединенным Штатам. Соответствующая публикация доступна на его странице в Truth Social.

На опубликованном изображении Трамп демонстрирует европейским лидерам в Белом доме карту, на которой эти территории окрашены в цвета американского флага.

При этом сам американский лидер не добавил к публикации никаких комментариев.

Ранее Трамп заявил, что США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить эту территорию. «Мы должны ее получить. Они должны это сделать. Дания не может ее защитить. Это замечательные люди. Я знаю их лидеров, они очень хорошие люди, но они туда даже не ездят», — сказал он.