«Это нас не касается совершенно». Путин обозначил позицию России по Гренландии после одного шага Дании

Путин заявил, что намерения США в отношении Гренландии не касаются России

Тема притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию не находится в сфере интересов России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

«Нас совершенно не касается то, что происходит с Гренландией. Думаю, что они между собой разберутся», — сказал он.

При этом российский лидер порассуждал о цене на датский остров. Он напомнил, что Россия продала Америке Аляску за 7,2 миллиона долларов, в сегодняшних ценах с учетом инфляции эта цифра составила бы 158 миллионов долларов. Если сопоставить площади Аляски и Гренландии, то цена за остров могла бы составить 200-250 миллионов долларов. Если же привязывать курсы валют к золоту, то итоговая сумма может приблизиться к миллиарду. Путин выразил уверенность, что Соединенные Штаты «потянут» и эту цифру.

Также президент напомнил, что Дания уже продавала свои территории Вашингтону. «По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует», — сказал глава Кремля. Путин также подчеркнул, что Дания всегда относилась к Гренландии «довольно жестко, как к колонии».

Дания пригрозила отобрать землю под посольством РФ

20 января посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что власти Дании угрожают России отобрать земли под зданиями посольства. «Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — сказал дипломат. Датское правительство принимает «репрессивные решения», из-за чего пришлось значительно сократить численность российской дипмиссии, указал Барбин. По его словам, в настоящее время крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продление для сотрудников.

Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией делает невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией

Владимир Барбин посол России в Дании

В декабре 2025 года министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен обвинил Россию в причастности к двум «разрушительным и дестабилизирующим» кибератакам, при этом он не предоставил никаких доказательств. После этого МИД королевства вызвал российского посла и повторил обвинения. Барбин ответил, что считает заявления Копенгагена недобросовестными спекуляциями.

Дания сочла Россию более серьезной угрозой для Гренландии, чем США

Глава Арктического командования Дании генерал-майор Серен Андерсен посчитал Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США. Он заявил, что фокус обороны региона сосредоточен исключительно на противодействие РФ, в связи с этим королевство усиливает присутствие в регионе и проводит учения для защиты северных границ НАТО.

Военачальник признал, что сейчас вблизи Гренландии нет ни китайских, ни российских кораблей, а ближайшее судно под флагом РФ — научно-исследовательское — находится в 310 морских милях от берегов острова. Однако Андерсен заявил, что Вооруженные силы Дании ожидают роста активности России в Арктике в ближайшие годы.

Сами же гренландцы чувствуют себя запуганными Соединенными Штатами Америки. И чем больше Трамп высказывается по поводу Гренландии, тем больше ее жители держатся вместе, заявил организатор протеста против США на острове Ян Келер.