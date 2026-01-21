Реклама

Путин вспомнил неудобный факт о Дании

Путин: У Дании уже есть опыт продажи территорий США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Russian Gov / Global Look Press

Президент России Владимир Путин напомнил о том, что у Дании есть опыт продажи своих территорий Соединенным Штатам. Неудобный факт он озвучил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

«У Дании и США есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует», — сказал он.

Президент также подчеркнул, что Дания всегда относилась к Гренландии «довольно жестоко, как к колонии».

Путин также сообщил, что тема притязаний США на Гренландию не касается России. «Это нас не касается совершенно, то, что с Гренландией происходит», — сказал глава государства.

