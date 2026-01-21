Реклама

Путин высказался о Гренландии

Путин: Намерения США в отношении Гренландии не касаются России
Марина Совина
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Тема притязаний США на Гренландию не касается России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ, передает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Это нас не касается совершенно — то, что с Гренландией происходит», — сказал он.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается комментировать сообщения об интересах России в Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» Россию и Китай от Гренландии. По его мнению, эти страны угрожают острову.

