Путин высказался о Гренландии

Путин: Намерения США в отношении Гренландии не касаются России

Тема притязаний США на Гренландию не касается России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ, передает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Это нас не касается совершенно — то, что с Гренландией происходит», — сказал он.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается комментировать сообщения об интересах России в Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» Россию и Китай от Гренландии. По его мнению, эти страны угрожают острову.