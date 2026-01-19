Реклама

12:47, 19 января 2026Мир

В Кремле высказались об интересах России в Гренландии

Песков заявил, что Кремль не комментирует интересы РФ в Гренландии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается комментировать сообщения об интересах России в Гренландии. Его слова передает ТАСС.

«Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии, я оставлю это без комментариев», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении острова. Он отметил, что территорию «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».

Вскоре Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. По его словам, торговые тарифы будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о «полном и окончательном приобретении» острова.

    Обсудить
