09:36, 20 января 2026

России пригрозили отобрать землю

Дания угрожает отобрать землю, на которой стоит посольство России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Власти Дании угрожают отобрать землю, на которой стоят здания российского посольства. Об этом рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин, его цитирует ТАСС.

«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — заявил дипломат.

По словам Барбина, датское правительство принимает «репрессивные решения», из-за чего пришлось значительно сократить численность российской дипмиссии. «Крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продления для наших сотрудников», — добавил он.

В декабре 2025 года Дания вызвала Барбина в МИД королевства, предъявив бездоказательные обвинения по теме кибератак.

