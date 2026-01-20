России пригрозили отобрать землю

Дания угрожает отобрать землю, на которой стоит посольство России

Власти Дании угрожают отобрать землю, на которой стоят здания российского посольства. Об этом рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин, его цитирует ТАСС.

«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — заявил дипломат.

По словам Барбина, датское правительство принимает «репрессивные решения», из-за чего пришлось значительно сократить численность российской дипмиссии. «Крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продления для наших сотрудников», — добавил он.

В декабре 2025 года Дания вызвала Барбина в МИД королевства, предъявив бездоказательные обвинения по теме кибератак.