17:27, 19 декабря 2025Мир

Посла России вызвали в МИД Дании

Дания вызвала посла РФ Барбина по теме кибератак, не предоставив доказательств
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Дания вызвала посла России Владимира Барбина в МИД королевства, предъявив бездоказательные обвинения по теме кибератак. Об этом сообщает РИА Новости.

«Датская сторона не представила никаких доказательств своих обвинений в причастности России к кибератакам на Данию. Поэтому заявил, что рассматриваю их как недобросовестные спекуляции, обсуждать которые не намерен», — передает агентство слова дипломата.

Ранее министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен обвинил Россию в причастности к двум «разрушительным и дестабилизирующим» кибератакам, не предоставив при этом доказательств.

Президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения, что «Россия может напасть на Европу». Он подчеркнул, что западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку, постоянно говоря, что они готовятся к войне с Россией.

