Путин назвал чушью утверждения о возможности нападения России на Европу

Путин: Утверждения, что Россия может напасть на Европу — чушь

Утверждения, что Россия может напасть на Европу — чушь. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Что это за чушь!» — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку, постоянно говорят, что они готовятся к войне с Россией.

Ранее Путин заявил, что страны Запада пытаются прикрыть собственные ошибки, создавая «образ врага» из России.