Путин назвал причины представления России врагом Запада

Путин заявил, что Запад пытается прикрыть свои ошибки, создавая врага из РФ

Страны Запада пытаются прикрыть собственные ошибки, создавая «образ врага» из России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру»

«Делается это, исходя из внутреполитических. Делается это для того, чтобы создать образ врага. Там, в данном случае, создают из России образ врага, чтобы прикрыть ошибки», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что западные страны системно совершают ошибки в сферах экономики и социальной политики на протяжении последних лет.

Также он подчеркнул, что главная страна Североатлантического альянса, США, не считает Россию своим противником.

Ранее Путин назвал чушью утверждения о возможности нападения России на Европу. «Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Что это за чушь!» — сказал он.