Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:57, 19 декабря 2025Мир

Путин назвал причины представления России врагом Запада

Путин заявил, что Запад пытается прикрыть свои ошибки, создавая врага из РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Страны Запада пытаются прикрыть собственные ошибки, создавая «образ врага» из России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру»
во «ВКонтакте».

«Делается это, исходя из внутреполитических. Делается это для того, чтобы создать образ врага. Там, в данном случае, создают из России образ врага, чтобы прикрыть ошибки», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что западные страны системно совершают ошибки в сферах экономики и социальной политики на протяжении последних лет.

Также он подчеркнул, что главная страна Североатлантического альянса, США, не считает Россию своим противником.

Ранее Путин назвал чушью утверждения о возможности нападения России на Европу. «Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Что это за чушь!» — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Обвиняемой по делу об отравившейся российской семье избрали меру пресечения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok