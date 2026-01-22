Реклама

Гренландцы озвучили свою позицию по присоединению к США

Ян Келер: Гренландцы чувствуют себя запуганными США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Гренландцы чувствуют себя запуганными Соединенными Штатами Америки. Такую позицию в разговоре с РИА Новости озвучил организатор протеста против США в Гренландии Ян Келер.

«Жители чувствуют себя запуганными США при Трампе. Поэтому они хотят ясно заявить, что мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. И что мы стоим вместе и показываем это миру», — подчеркнул протестующий.

Он сообщил, что увидел во время демонстрации четкое «нет» США. «И людям нужна была надежда. Надежда и то, как это называется, что люди стоят вместе», — добавил Келер. По его мнению, чем больше американский президент Дональд Трамп высказывается по поводу Гренландии, тем больше ее жители держатся вместе.

Ранее Келер рассказал, что заявления Трампа о Гренландии привели к тому, что связи между островом и Данией только усилились. По его словам, даже в том случае, если Гренландия станет независимой от Дании, остров будет скорее сотрудничать с Европой, а не со Штатами.

