21:54, 21 января 2026Мир

В Гренландии резко ответили Трампу

Келер: Заявления Трампа только укрепили связь Дании и Гренландии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Johan Nilsson / TT / Global Look Press

Заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии привели к тому, что связи между островом и Данией только усилились. Так на слова американского лидера ответил организатор протестов в Гренландии Ян Кёлер, передает РИА Новости.

«Чем больше Трамп говорит, тем больше гренландцы держатся вместе. Это делает связи между Гренландией и Данией сильнее, чем раньше», — сказал он.

По его словам, даже в том случае, если Гренландия станет независимой от Дании, остров будет скорее сотрудничать с Европой, а не со Штатами.

Ранее Трамп в очередной раз заявил о намерении приобрести Гренландию. Он объяснил это тем, что Дания не способна защитить остров. Американский лидер пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но, если остров откажется войти в состав США, Вашингтон это «запомнит».

