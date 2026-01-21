В Гренландии резко ответили Трампу

Келер: Заявления Трампа только укрепили связь Дании и Гренландии

Заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии привели к тому, что связи между островом и Данией только усилились. Так на слова американского лидера ответил организатор протестов в Гренландии Ян Кёлер, передает РИА Новости.

«Чем больше Трамп говорит, тем больше гренландцы держатся вместе. Это делает связи между Гренландией и Данией сильнее, чем раньше», — сказал он.

По его словам, даже в том случае, если Гренландия станет независимой от Дании, остров будет скорее сотрудничать с Европой, а не со Штатами.

Ранее Трамп в очередной раз заявил о намерении приобрести Гренландию. Он объяснил это тем, что Дания не способна защитить остров. Американский лидер пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но, если остров откажется войти в состав США, Вашингтон это «запомнит».