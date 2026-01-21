Реклама

Путин назвал цену Гренландии

Путин: Цена за Гренландию могла бы составить 200-250 миллионов долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент России Владимир Путин порассуждал о цене на Гренландию. Его речь перед заседанием Совбеза РФ размещена на сайте Кремля.

Он напомнил, что Россия продала Америке Аляску за 7,2 миллиона долларов, в сегодняшних ценах с учетом инфляции эта цифра была бы 158 миллионов долларов. Если сопоставить площади Аляски и Гренландии, то цена за остров могла бы составить 200-250 миллионов долларов. Если же привязывать курсы валют к золоту, то итоговая сумма может приблизиться к миллиарду. «Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру», — сказал российский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка хочет купить Гренландию, так как Дания не может защитить эту территорию. «Мы должны ее получить. Они должны это сделать. Дания не может ее защитить. Это замечательные люди. Я знаю их лидеров, они очень хорошие люди, но они туда даже не ездят», — сказал он.

