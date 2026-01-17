Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:15, 17 января 2026Мир

ВС Дании сообщили об отсутствии российских кораблей вблизи Гренландии

Командующий ВС Дании Андерсен: Фокус обороны региона сосредоточен на России
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Арктического командования Дании генерал-майор Серен Андерсен заявил, что фокус обороны региона сосредоточен исключительно на России. Об этом сообщает Reuters.

По словам Андерсена, в настоящее время вблизи Гренландии нет ни китайских, ни российских кораблей, а ближайшее судно под флагом РФ — научно-исследовательское — находится в 310 морских милях от берегов острова. Андерсен подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) Дании внимательно следят за ситуацией и ожидают роста активности России в Арктике в ближайшие годы. В связи с этим Дания усиливает присутствие в регионе и проводит учения для защиты северных границ НАТО.

Командующий Андерсен, дававший интервью на борту датского военного корабля в столице Гренландии Нууке, также отверг предположения о возможном конфликте с США, назвав такой сценарий «гипотетическим». Несмотря на прошлые заявления президента США Дональда Трампа о важности острова для безопасности страны, Андерсен заявил, что его задача — защита королевства совместно с НАТО, а не от США. «Я не представляю, чтобы один член НАТО атаковал другого члена НАТО», — сказал Андерсен.

В рамках учений «Арктическая выносливость» союзникам по альянсу, включая США, было направлено приглашение принять участие, хотя Вашингтон не приглашали на аналогичные маневры в сентябре. Ответ пока не был получен.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Ранее Андерсен уже заявлял, что Дания не боится планов США по Гренландии, но опасается России. После этого член Совета Федерации Алексей Пушков назвал его претендентом на «глупость года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ВС России к массированным атакам. Украина боится нового удара «Орешником»

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Замглавы Белого дома заявил о неспособности Дании контролировать и защищать Гренландию

    Названный Трампом легендарным российский вратарь впервые пропустил девять шайб в НХЛ

    Под Москвой заметили и сняли на видео «очень набожного кота»

    Дзюба назвал причину для допуска российских футболистов до международных турниров

    ВС Дании сообщили об отсутствии российских кораблей вблизи Гренландии

    Власти Херсонской области заявили о готовности допустить миссию ООН в Хорлы

    Золовку Екатерины Шульман обвинили в хищении 2,8 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok