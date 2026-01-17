ВС Дании сообщили об отсутствии российских кораблей вблизи Гренландии

Командующий ВС Дании Андерсен: Фокус обороны региона сосредоточен на России

Глава Арктического командования Дании генерал-майор Серен Андерсен заявил, что фокус обороны региона сосредоточен исключительно на России. Об этом сообщает Reuters.

По словам Андерсена, в настоящее время вблизи Гренландии нет ни китайских, ни российских кораблей, а ближайшее судно под флагом РФ — научно-исследовательское — находится в 310 морских милях от берегов острова. Андерсен подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) Дании внимательно следят за ситуацией и ожидают роста активности России в Арктике в ближайшие годы. В связи с этим Дания усиливает присутствие в регионе и проводит учения для защиты северных границ НАТО.

Командующий Андерсен, дававший интервью на борту датского военного корабля в столице Гренландии Нууке, также отверг предположения о возможном конфликте с США, назвав такой сценарий «гипотетическим». Несмотря на прошлые заявления президента США Дональда Трампа о важности острова для безопасности страны, Андерсен заявил, что его задача — защита королевства совместно с НАТО, а не от США. «Я не представляю, чтобы один член НАТО атаковал другого члена НАТО», — сказал Андерсен.

В рамках учений «Арктическая выносливость» союзникам по альянсу, включая США, было направлено приглашение принять участие, хотя Вашингтон не приглашали на аналогичные маневры в сентябре. Ответ пока не был получен.

Ранее Андерсен уже заявлял, что Дания не боится планов США по Гренландии, но опасается России. После этого член Совета Федерации Алексей Пушков назвал его претендентом на «глупость года».